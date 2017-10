Jess And The Ancient Ones (Hard Rock / Psyché - Finlande) sortira son prochain album, The Horse And Other Weird Tales, le 1er décembre chez Svart Records. Voici la pochette et la tracklist. Le clip pour le morceau Minotaure se visionne dans la suite.



01. Death Is The Doors

02. Shining

03. Your Exploding Heads

04. You And Eyes

05. Radio Aquarius

06. Return To Hallucinate

07. (Here Comes) The Rainbow Mouth

08. Minotaure

09. Anyway The Minds Flow