Vendredi 20 octobre 2017

Përl (Post-Rock / Metal - Paris) sortira son premier album Luminance le 24 novembre. Pochette (réalisée par Jeff Grimal de The Great Old Ones) et tracklist à découvrir par ici. L'album a été enregistré et mixé par Etienne Sarthou (Aqme, Deliverance) et masterisé par Magnus Lindberg (Cult Of Luna).