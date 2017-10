Dimanche 22 octobre 2017

Interview : Lovecraft a toujours été source d'inspiration, via ses écrits l'auteur a généré bon nombre de références culturelles encore actuelles aujourd'hui. Du jeu à la littérature, mais aussi par la musique. Pour l'occasion, on ne pouvait faire mieux que de contacter le plus Lovecraftien des groupes de Metal, The Great Old Ones, pour en découvrir un peu plus sur leur rapport à l'Américain et ses mythes. Verdict avec Benjamin Guerry, compositeur et parolier du groupe. Ca se lit ici !