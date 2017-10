Lundi 16 octobre 2017

Il y a presque une semaine, le photographe de concert Gaël HERVE a subi le vol de son sac, qui contenait son matos photo (clique pour les références). Outre la perte financière, c'est au moral qu'il a pris un gros coup.En plus de sa bonne humeur permanente, on souligne à quel point le travail de Gaël est reconnu grâce à son regard, sa technique et son assiduité aux dates nantaises et aux festivals comme le Motocultor et le Hellfest.En soutien, l'équipe de Metalorgie transmet l'initiative de quelques proches. N'hésitez pas à participer à ce coup de pouce pour qu'il se rachète du matos, et retrouve la motivation de nous faire encore de belles photos !