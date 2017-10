Mardi 17 octobre 2017 Häive (Folk / Black Metal - Finlande pour les amateurs d'Agalloch, Moonsorrow) sortira son second album, Iätön, le 24 novembre chez Eisenwald Tonschmiede. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Turma est en écoute dans la suite.

01. Iätön (Ageless)

02. Turma (Ruin)

03. Lapin Kouta (Kouta From Lapland)

04. Kuku, Kultainen Käkeni (Sing My Golden Bird)

05. Tuulen Sanat (The Spell Of Wind)

06. Salojen Saari (Esoteric Isle)

07. Tuonen Lehto, Öinen Lehto (Grove Of Tuoni, Grove Of Evening)

08. Virsi Tammikuinen (Song Of January)







