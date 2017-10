Mardi 17 octobre 2017 Anvil (Heavy Metal - Canada) sortira son nouvel album, Pounding The Pavement, le 19 janvier 2018 chez SPV / Steamhammer. Voici la pochette et la tracklist.

01. Bitch In The Box

02. Ego

03. Doing What I Want

04. Smash Your Face

05. Pounding The Pavement

06. Rock That Shit

07. Let It Go

08. Nanook Of The North

09. Black Smoke

10. World Of Tomorrow

11. Warming Up

12. Don’t Tell Me



