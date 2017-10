Mardi 17 octobre 2017

Cyhra (Metal mélodique - Suède), avec à son bord, Jesper Strömblad (ex-In Flames), Jake E (ex-Amaranthe) et Alex Landenburg (Luca Turilli's Rhapsody, ex-Annihilator), Euge Valovirta (ex-Shining) et Peter Iwers (ex-In Flames) sortira son premier album, Letters To Myself le 20 octobre chez Spinefarm Records. Le morceau Letter To Myself est en écoute dans la suite.