Le nouvel album de Witchery (Black Metal / Speed / Thrash - Suède) I Am Legion, sortira le 10 novembre chez Century Media Records. Voici la pochette et la tracklist. Le clip pour le titre Of Blackened Wing se visionne dans la suite.



01. Legion

02. True North

03. Welcome, Night

04. Of Blackened Wing

05. Dry Bones

06. Amun-Ra

07. Seraphic Terror

08. A Faustian Deal

09. An Unexpected Guest

10. Great Northern Plague

11. The Alchemist

12. Ragnarök

13. Apex Ghoul