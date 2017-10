Lundi 16 octobre 2017

Prochaines dates de la tournée commune Nine Eleven, Tromblon et Potence :



Tromblon&Nine Eleven

Vendredi 27.10 – Caen @ La pétroleuse, « concert anti répression » avec Jessica 93 + Bleakness

Samedi 28.10 – Tours @ Canadian Café

Dimanche 29.10 – Toulouse @ La Cave à Rock + Topsy Turvy's

Lundi 30.10 – Marseille @ La Machine à Coudre

Mardi 31.10 – Toulon @ Knock on Wood + Miles Olivier, Throw Me Off The Bridge



+ Potence

Mercredi 01.11 – Impéria (It) @ ARCI Camalli

Jeudi 02.11 – Zurich (Ch) @ Kochareal Blaues Haus

Vendredi 03.11 – Genève (Ch) @ « Metalus »

Samedi 04.11 – Dijon @ Les Tanneries + Sydrome 81 + Baron