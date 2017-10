Samedi 14 octobre 2017

Pictured reviennent avec un détonnant nouvel EP Deathbearer (4 titres enregistrés et mixés au Drudenhaus Studio) qui sortira en Novembre en physique via Finisterian Dead End / Season of Mist et Code 7 et sur toutes les plateformes digitales mondiales. En complément, le combo a mis en ligne leur nouveau clip illustrant "Cardsharp and Blood".