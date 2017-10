Samedi 14 octobre 2017

Concours : Kongfuzi (FB) invite Pg Lost et Lost In Kiev le 30 octobre à L'Espace B, à Paris. Toutes les informations se retrouvent sur l'event Facebook et les billets sont disponibles ici même. Pour l'occasion, Kongfuzi et Metalorgie s'allient une fois encore pour vous proposer 2x1 place à gagner juste ici.