Jeudi 12 octobre 2017

Le film American Satan a mis en ligne son trailer. Et vous n'êtes pas sur Allocine c'est donc car on retrouve dans le casting des membres de Black Veil Brides et Asking Alexandria mais également à la réa et au scénario Ash Avildsen (le fondateur du label Summerian Records). Niveau acteur plus classique on peut y retrouver Malcolm McDowell (Orange Mécanique), Mark Boone Junior (Sons Of Anarchy, Seven) ou encore John Bradley (Samwell Tarly dans Game Of Thrones).