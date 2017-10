Vendredi 06 octobre 2017

Après la tuerie de Las Vegas, Rob Flynn a déclaré ne plus vouloir jouer en concert Davidian, l'un des morceaux les plus emblématiques de Machine Head, qui contient notamment les paroles "Let freedom ring with a shotgun blast". Un titre qui fait référence au siège de Waco (Texas), lors duquel plus de 80 personnes, dont des enfants, adeptes de la secte des Davidiens, avaient trouvé la mort.