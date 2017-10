Mercredi 04 octobre 2017

Black Sabbath, c'est 49 ans de carrière et 19 albums, autant dire que c'est long et vaste. Pour t'aider à y voir clair et tout connaître de la Légende via anecdotes, remise en contexte, faits (véridiques... ou pas), classement des albums (oui, c'est subjectif !), souhaitons la bienvenue au podcast Troll In The Sky, qui mélange agréablement humour et culture musicale ! Une première émission qui se décrit ainsi : "De père fondateur à tonton gênant, Sabbath a tout été, tout vécu. Retour sur 19 albums (in)dispensables de la carrière finalement beaucoup trop longue du plus grand groupe de rock de tous les temps."Pour l'écoute c'est chez les copains de desert-rock.com que ça se passe. Vivement le second épisode ! Le FB de Troll In The Sky pour suivre tout ça est ici.