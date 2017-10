Procession dévoile le morceau Amidst The Bowels Of Earth issu de Doom Decimation attendu pour le 31 octobre via High Roller Records.

Les chiliens seront en tournée en novembre avec Epitaph :

19/11 Anvers - Kavka

21/11 Paris - Le Klub

22/11 Bordeaux - Le Void

27/11 Cavaillon - Iron Bar

28/11 Zurich - Ebrietas (Suisse)