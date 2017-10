Throw Me Off The Bridge sera sur les routes en octobre et en novembre avec Miles Oliver. Plus d'infos sur l'event FB.

14/10 Villaine La Juhel

20/10 Rennes

21/10 Brest

22/10 Nantes

23/10 La Rochelle

24/10 Bordeaux

25/10 Bayonne

30/10 Montpellier

31/10 Toulon

01/11 Nice

02/11 Lyon

03/11 Saint Etienne (avec Orbel)

04/11 Chaumont (avec Orbel)

05/11 Paris (avec Orbel)