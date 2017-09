Dimanche 01 octobre 2017

INSOLITE : Un petit plaisantin s'est amusé à éditer des t-shirts de metal extrême old school avec des couleurs flashy qui décollent la rétine. Le résultat est... Génial, soyons honnêtes. Au menu, Bulldozer, Celtic Frost, Hellhammer, Sepultura et autres Pantera avec les anciens logos... Evidemment, il y a de fortes chances que ce merch ne soit pas officiel, donc si vous voulez soutenir les groupes concernés, gardez votre argent.



Ca se commande par ici



PS : En exclu, on vous a trouvé la réaction de Tom G. Warrior (Celtic Frost / Hellhammer) quand il a vu les t-shirts.