Samedi 30 septembre 2017

Fan du metal des années 80 ? L.A Guns sortent un nouvel album The Missing Peace le 13 octobre prochain, et le mois que l'on puisse dire c'est que l'hommage appuyé aux années 80 est présent. De la pochette à la musique on retourne 35 ans en arrière. Un extrait Baby Gonna Hurt est en écoute ici (la pochette est également dans le lien). De quoi faire un Wayne's World III.