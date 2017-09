Dimanche 01 octobre 2017

Chronique du split Howls Of Ebb/Khthoniik Cerviiks - With Gangrene Edges/Voiidwarp "Approchez, approchez Mesdames et Messieurs ! Réunie aujourd'hui pour vos beaux yeux, la crème des apprentis sorciers et autres alchimistes débridés ne manquera pas d'étonner petits et grands ! Je vous serai reconnaissant d'éviter tout flash durant notre excursion [...]"