Vendredi 29 septembre 2017

En marge de la tournée des 30 ans les Burning Heads viennent de lancer une opération sur leur merchandising pour se racheter un van. My Band Our Van permet d’acquérir du merchandising exclusif ou inédit des Burning Heads contre quelques euros. Au menu : des CDs dédicacés, des totebags et des planches de skate (les 2 dessinés par Gaetan Heuzé) et même la possibilité d’accompagner les Burning sur une date. La campagne est en ligneici.