Lundi 16 octobre 2017

Concerts du Jour :

- Brant Bjork joue ce soir à Marseille - Jas Rod (Event FB / Billetterie)

- The Discussion, le groupe de Laura Pleasants (Kylesa) sera ce soir à L'Espace B, à Paris. Toutes les informations se retrouvent sur l'event Facebook et les billets sont disponibles ici même.

- Ce soir, Andy James et Angel Vivaldi seront au Warmaudio Décines (29 rue Wilson, 69150 Décines-Charpieu). Toutes les infos sont sur l'event FB.

- Edhochuli, Bugs and Rats (USA) et Yurodivy (France) sont en concert à Caen (La Pétroleuse). Toutes les infos sur l'event FB.