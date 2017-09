Jeudi 28 septembre 2017

Sinistro sortira son prochain album, Sangue Cássia, le 5 janvier 2018 chez Season Of Mist. Voici la pochette et la tracklist. Leur reprise de Nothing Sacred de Paradise Lost s'écoute dans la suite et même chose pour le clip de Pétalas. Sinistro est actuellement en tournée avec Paradise Lost et Pallbearer :

21/10 L'Usine - Genève (Suisse)

27/10 La Belle Electrique - Grenoble

30/10 Konzertfabrik - Pratteln (Suisse)

31/10 Trabendo - Paris

02/11 Trix - Anvers (Belgique)