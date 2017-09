Mercredi 27 septembre 2017

La seconde édition du Festival Winter Days of Metal 2018 se déroulera à Bohinj, en Slovénie, et 10 groupes viennent d'être annoncés : Asphyx, Milking the Goatmachine, Grailknights, Hour of Penance, Fleshless, Srd, Carnage Calligraphy, Novacrow, Infected chaos et Immorgon. Toutes les infos sont présentes dans la suite, y compris le communiqué officiel du festival.

Chers amis,



Nous sommes très excités à l’idée de partager avec vous cette nouvelle annonce pour notre seconde et très attendue édition du Festival Winter Days of Metal 2018 qui se déroulera à Bohinj, en Slovénie.

Nous ajoutons 10 groupes à l’affiche qui mettra le feu aux planches du WDoM : Asphyx, Milking the Goatmachine, Grailknights, Hour of Penance, Fleshless, Srd, Carnage Calligraphy, Novacrow, Infected chaos et Immorgon.

Nous vous rappelons que beaucoup d’autres noms suivront dans les prochains mois, donc assurez- vous de garder un œil sur notre page FB et notre site internet.



Pour en savoir plus sur l’affiche, rendez-vous sur la section « lineup » de notre site web, ici : http://www.winterdaysofmetal.com/Line_up



Les billets sont disponibles au prix très attractif de 79€ (+ commission) pour le festival dans son intégralité sur MH Shop (https://www.mhshop-online.com/p372-1703/winter-days-of-metal-2018-festival-ticket) et sur On Parole shop : https://www.on-parole.com/shop/view/winter-days-of-metal-2018-bohinj-31-01-04-02-2018-ticket.



Votre groupe préféré est déjà sur l’affiche ? Ou alors vous n’êtes pas encore complètement convaincus ? Pour vous rendre les choses plus simples, nous vous avons concocté des « formules » avec hébergement (billet pour le festival inclus) qui devraient pleinement répondre à vos besoins et à vos souhaits. Jetez y un coup d’oeil et réservez dès à présent ici : http://www.bohinj-info.com/en/package/2/winter_days_of_metal_ang.html



Nous pouvons d’ores et déjà vous assurer qu’un séjour de folie et de fun attend nos chers festivaliers, une semaine de rêve que ne serez pas prêts d’oublier ! Le magnifique domaine skiable du Vogel et la splendide nature de la vallée de Bohinj auront raison des plus sceptiques. Et pour ceux qui souhaiteront séjourner bien au chaud, confortablement installés au centre de bien-être et parc aquatique de Bohinj, nous avons également pensé à vous ! Il y a donc de nombreuses raisons de nous rejoindre pour prendre part à la plus mémorable fête de l’hiver !



Nos formules ont été taillées sur mesure pour répondre à tous vos besoins. La plus agréable de toutes est la formule « tout compris », avec l’option « SKI&FUN » et l’option « BIEN-ETRE » qui comprennent :

4 nuits en chambre privative, appartement, auberge de jeunesse ou hôtel du 31 janvier au 04 Février 2018,

le billet pour 3 jours de festival,

la navette qui vous permet de vous rendre de Bohinjska bistrica à la salle de concert et au pied des pistes de ski du Vogel,

3 jours de remontées mécaniques du Ski Vogel Resort, Bohinj (Formule « Ski&Fun ») (valable du 1er Février au 03 Février inclus) ou 3 jours d’accès libre au Bohinj Aquapark, avec piscine et sauna inclus (Formule « Bien-Etre ») (valable du 1er Février au 03 Février inclus).



Si vous souhaitez simplement réserver une formule incluant le billet pour le festival et l’hébergement, c’est également possible, avec une grande variété d’hébergements (auberge de jeunesse, hôtels, chambre privée, camping…). La formule qui vous conviendra le mieux vous attend également.



Et si vous pensez avoir besoin de quoi que ce soit d’autre, n’hésitez pas à contacter notre partenaire, l’Office du Tourisme de Bohinj, qui se fera un plaisir de vous répondre en écrivant à [email protected] !



Enfin, à titre de rappel, et au cas où vous auriez oublié l’excellent moment que nous avons partagé lors de la précédente édition du WDoM, voici le lien vers notre « aftermovie » officiel : https://youtu.be/nYPQspGnZKU



Nous vous attendons tous avec beaucoup d’impatience en janvier, donc réservez vos prochaines vacances dès maintenant, prenez soin de vous et nous vous donnons rendez-vous très bientôt !



Votre équipe Winter Days of Metal