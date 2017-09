Mercredi 27 septembre 2017

Le groupe Stinky (punk/hardcore Clisson) présente un extrait de son nouvel album From Dead-End Street qui sortira le 13 octobre sur Finisterian Dead End (format CD) et sur Delete Your Favorite Records et Riot Bike Records (format vinyle). L'extrait en question s'appelle "No Recovery", on y retrouve le chanteur de The Butcher's Rodeo et Aqme en featuring. Les précommandes sont également lancées.