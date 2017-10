Concerts du Jour :

- Second jour de Metal et Préjugés, organisé par le Paloma de Nîmes (Paloma / SMAC de Nîmes Métropole - 250, chemin de l'aérodrome, 30000 Nîmes). Au menu de ce soir, Dagoba, Betraying the Martyrs, Smash Hit Combo, Gravity et Lessen. Toutes les infos sur l'event FB.

- Ce soir, Car Bomb et Circuit Of Suns seront à La Marquise (Lyon) dans le cadre d'une soirée School's Out Productions. Toutes les infos sur l'event FB et les places en vente par là.