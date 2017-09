Le 6 octobre arrivera Nightbringers, nouvel opus de The Black Dahlia Murder. De plus, les gourgandins seront de passage en France et alentours avec Cannibal Corpse et In Arkadia, en voici le détail :



27 février Geneve, SUI – L’Usine

1er mars Grenoble, FRA – Belle Electric

2 mars Toulouse, FRA – Le Metronum

7 mars St. Etienne, FRA – Le Fil

8 mars Caen, FRA – Cargo

9 mars Anvers, BEL – Trix