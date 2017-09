Samedi 23 septembre 2017

Concours : Paris Hardcore Shows (FB) , Diskrete Music (FB) et Le Gibus Live (FB) invitent quatre groupes pour une date 100% Hardcore/Punk le 20 octobre. Au menu donc : Trapped Under Ice, Rixe, World Eater et Guilt Trip. Vous trouverez toutes les infos sur l'event FB et les places sont disponibles ici. Pour l'occasion, et puisque la date de Trapped Under Ice est unique en France, Metalorgie vous propose de remporter 2x2 places juste ici.