Concours : Mayhem, Dragged Into Sunlight et Inferno seront en tournée pour 3 dates en France :

- 04 octobre au Gueulard de Nilvange (Event FB / Billetterie)

- 09 octobre au Grillen de Colmar (Event FB / Billetterie)

- 15 octobre au Jas Rod de Marseille (Event FB / Billetterie)

À cette occasion, Garmonbozia et A Jeter Prom vous permettent de remporter 2 x 1 place pour chaque concert. Pour participer, il vous suffit de répondre à la question qui suit et de remplir le formulaire tout en précisant pour quelle date vous jouez.