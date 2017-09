Vendredi 22 septembre 2017

Le Roadburn vient d'annoncer les premiers noms de sa prochaine édition, qui aura lieu du 19 au 22 avril 2018. Godspeed You Black Emperor! sera la tête d'affiche principale tandis que Jacob Bannon sera le curator. Converge y jouera deux albums en entier : The Duwk In Us et You Fail Me. Les autres groupes annoncés sont : Hugsjá, Bell Witch, Panopticon, Ex Eye, The Heads, Igorrr, Aerial Ruin et Sangre de Muerdago. Les billets seront mis en vente à partir du 19 octobre.