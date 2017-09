Mithridatic sortira un album live intitulé He Who Lies Underneath le 19 janvier 2018 via Xenokorp. Voici la pochette et la tracklist. Mithridatic sera en tournée prochainement avec Inkekted, Les Discrets et The Walking Dead Orchestra :

11/10 Lyon – Transbordeur

12/10 Grenoble – La Belle Electrique

13/10 St-Etienne – Le Fil

14/10 Clermont-Ferrad – Coopérative De Mai