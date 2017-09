Jeudi 21 septembre 2017

Suite à la sortie de l’album Le temps du rêve en mai 2017, le groupe Synopsys (Post-rock / Post-metal) livrera sur la toile début octobre le film expérimental et surréaliste qui illustrera la totalité des titres. Un travail cinématographique mêlant images d’archives, plans réalisés par le groupe et séquences filmées par des artistes intervenants en collaboration sur le projet. Le film sera diffusé sur le web en streaming, et est actuellement offert en avant-première à ceux qui achètent l’album. Plus d’images et un trailer ci-dessous.