Jeudi 21 septembre 2017

Le groupe de rap Insane Clown Posse à récemment publié une réédition de leur album de 1997, The Great Milenko, à l'occasion des 20 ans de sa sortie (on y retrouve Slash et Alice Cooper en guest sur deux titres). En plus de l'album en question, figurent un deuxième disque contenant remixes et raretés ainsi qu'un DVD, nommé The Shockumentary, un film documentaire à propos du groupe sorti à l'origine en 1997 également. De plus, il y a quelques jours, des centaines de fans (surnomés Juggalos et Juggalettes) ont participé à une manifestation à Washington afin de faire cesser la discrimination dont ils sont victimes dans certains états américains. En effet, en 2011, le FBI avait labellisé et considéré les fans de ce groupe en tant que "gang organisé".