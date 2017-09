Communic (Power / Metal Progressif - Norvège) sortira son prochain disque Where Echoes Gather le 27 octobre chez AFM Records. Voici la pochette et la tracklist. Le morceau Where Echoes Gather, Pt. 1: Beneath The Giant s'écoute par ici.





01. The Pulse Of The Earth (Part 1 - The Magnetic Center)

02. The Pulse Of The Earth (Part 2 - Impact Of The Wave)

03. Where Echoes Gather (Part 1 - Beneath The Giant)

04. Where Echoes Gather (Part 2 - The Underground Swine)

05. Moondance

06. Where History Lives

07. Black Flag Of Hate

08. The Claws Of The Sea (Part 1 - Journey Into The Source)

09. The Claws Of The Sea (Part 2 - The First Moment)

10. Watching It All Disappear (Live In Studio 2017)

11. At Dewy Prime (Live In Studio 2017)

12. Waves Of Visual Decay (Acoustic Live Version - 10th Anniversary Concert)