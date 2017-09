Mercredi 20 septembre 2017

Chronique : Ex Eye - Ex Eye : "Tout amoureux de musiques alambiquées n’a pu que frémir lorsque le line up d’Ex Eye a été dévoilé. Imaginez un peu : le talentueux saxophoniste Colin Stetson à la baguette, suivi de Greg Fox (Liturgy) à la batterie, Shahzad Ismaily (Secret Chiefs 3) au synthé et Toby Summerfield à la guitare [...]"