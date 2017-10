Vendredi 27 octobre 2017

Concours : Intervals et Polyphia seront le 27 novembre au O'Sullivans Backstage by the mill (92 Boulevard de Clichy, 75018 Paris) dans le cadre d'une soirée Alternative Live. Toutes les infos sont sur l'event FB et les places en prévente par ici. Pour l'occasion, 2 places sont en jeu via une simple question !