Concerts du Jour :

- Anathema et Alcest jouent ce soir à l'Etage de Rennes le 3 octobre. Digitick, Fnac, Ticketmaster / Event FB.

- Behind The Shadows Drops joue ce soir à L'Espace B, à Paris. Toutes les informations se retrouvent sur l'event Facebook et les billets sont disponibles ici même.