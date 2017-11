Concerts du Jour :

- Textures et Exivious seront ce soir au O'Sullivans Backstage By the Mill (Paris) dans le cadre d'une soirée organisée par Alternative Live. Toutes les infos sont sur l'event FB. Il s'agit de la dernière tournée de Textures avant le split du combo.

- Omnium Gatherum, Skalmöld et Stam1na jouent ce soir à Lyon - CCO (Event FB / Billetterie).