Samedi 16 septembre 2017

Concours : Archgoat, Bölzer, Svartidaudi et Eggs Of Gomorrh joueront le 2 octobre au Petit Bain, une date Garmonbozia. Une soirée placée sous le signe du metal extrême donc à laquelle nous vous encourageons fortement à vous rendre. Toutes les informations dont vous avez besoin sont sur l'event FB et les places sont disponibles via les billetteries Fnac, Digitick et Ticketmaster. Pour participer, c'est par ici.