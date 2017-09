Annihilator sera prochainement de passage en France avec Testament et Death Angel. Leur prochain album, For the Demented sort le 3 Novembre prochain, en voici même un extrait musical en vidéo.

Pour le dates, voici le détail :

03 décembre : Toulouse, Bikini

06 décembre : Lyon, Transbordeur

07 décembre : Nantes, Stéréolux

08 décembre : Paris, Bataclan