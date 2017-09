Vendredi 15 septembre 2017

Concours : Le Sulfurock aura lieu le 23 septembre à Bassens (33) avec Mars Red Sky, Blackbird Hill et Equipe de Foot et l'entrée est à prix libre. Event FB. Le festival en collaboration avec Make It Sabbathy met en jeu une place, un t-shirt et une consommation, le tout à retirer le jour J au festival. Pour participer, il vous suffit de répondre à la question qui suit et de remplir le formulaire.