Vendredi 15 septembre 2017

Kirk Hammett a déclaré dans une interview à la radio américaine que Soundgarden avait été sa principale influence au moment d'écrire le riff d'Enter Sandman pour Metallica. Il raconte qu'une nuit, alors qu'il écoutait Louder Than Love (deuxième album du groupe de Seattle), il a senti l'inspiration venir et a attrapé sa guitare pour composer l'un des riffs les plus célèbres de l'histoire du rock.