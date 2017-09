Persona (Metal Symphonique - Tunisie) sort son second album, Metamorphosis aujourd'hui. Pochette, tracklist et premier morceau, The Seeress Of Triumph à découvrir par ici. Voici les prochains concerts :

24/09 : Candy Shop - Paris

29/09 : Titan's Club - Lens (Belgique) avec Beneath My Sins

29/09 : Le garage creative - Liège (Belgique) avec Skeptical Minds