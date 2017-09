Concerts du Jour :

- Ufomammut et Usnea jouent ce soir à la Boule Noire de Paris le 30 septembre. Billetterie / Event FB.

- Concert exclusif de Lene Lovich (Post Punk culte / UK) et Love Magnet (Pop / Paris) ce soir à Gibus Live (Paris), dans le cadre d'une soirée organisée par Voulez-vous Danser et le Gibus Live. Toutes les infos sur l'event FB.