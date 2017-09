Jeudi 28 septembre 2017

Exclu : On vous propose de découvrir, dans la suite, Infidele(s), le tout nouvel album de Celeste, dans son intégralité. Pour rappel, l'album sort demain et est en précommande sur le site de Denovali.

Né en aout 2005, la formation lyonnaise comprend des membres de Forge, Mihai Edrisch, Flashfalcon et Hijackers. Celeste, selon eux, c'est un peu comme si Shora dans sa période poilue rencontrait Daturah sous coke. De l'énergie en barre servie par un discours et attitude sans fond ni forme. Après un Ep, Pessimiste(s), sorti en 2006, l'année 2007 voit débarquer le premier album du groupe: Nihiliste(s). Sans cesser, Celeste abat ses cartes, s'enfonçant dans une noirceur de plus en plus intense avec Misanthrope(s), Morte(s) Née(s) et Animale(s). Près de 12 ans après ses premiers émois, Celeste revient avec Infidele(s), un album tout aussi extrême.