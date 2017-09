Dimanche 01 octobre 2017

Concours : Les Rock'n'Sexy The Texas Chainsaw Dust Lovers sortent leur nouvel album Film Noir en octobre, et pour fêter ça, quoi de mieux qu'un fat show à la maison à Nantes en compagnie de Watertank ? Ça se passera au Ferrailleur le Samedi 21 Octobre, dans une ambiance moite et bien Rock'n'roll !

Blue wave production et Metalorgie vous offrent 2 places, il suffit de répondre à une question.