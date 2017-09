Heaven Shall Burn, August Burns Red, Whitechapel et In Hearts Wake tourneront en Europe en mars / avril, voilà les dates qui pourraient vous tenter :

- 18/03 : Bruxelles (AB)

- 22/03 : Geneve (L'Usine)

- 23/03 : Toulouse (Le Metronum)

- 25/03 : Barcelone (Razzmatazz)

- 27/03 : Paris (La Machine)

- 28/03 : Zurich (Volkshause)