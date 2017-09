Lundi 11 septembre 2017 On connaît la tracklist de Wizard Bloody Wizard, le prochain Electric Wizard. Sortie le 10 novembre. 01. See You In Hell

02. Necromania

03. Hear The Sirens Scream

04. The Reaper

05. Wicked Caresses

06. Mourning Of The Magicians