#(in)Sécurité : l'Accor Hôtels Arena a annoncé sur Facebook que les sacs à dos (quelque soit leur taille) seraient interdits lors des deux concerts de Metallica qui y sont prévus les 8 et 10 septembre et qu'aucune consigne ne sera mise en place...

D'après Accor Hotels Arena, les sacs à main et sac en bandoulière (de moins de 10 litres) seraient cependant autorisés, tandis que pour Live Nation, seuls "les petits sacs à mains seront autorisés pour les femmes". Des infos quelque peu contradictoires (et sexistes ?)



Par contre les sacs à dos (et leurs porteurs) seront tous les bienvenus à Torcy au Fall of Summer les 8 et 9 septembre !