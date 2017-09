Azziard a annoncé plusieurs dates pour cet automne :

07/10 - Montreuil avec Bain De Sang et End Of Mankind

14/10 - Rennes avec Neptrecus et Origin'Hell

04/11 - Villeurbanne avec The Negation, Cvinger et Ominous Shrine

11/11 - Fontaine L'évêque (Belgique) avec The Negation et Humanitas Error Est