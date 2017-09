Lundi 04 septembre 2017

Akira Kosemura (Néo Classique / Ambient - Japon, pour les amateurs d'Olafur Arnalds, Eluvium, Kashiwa Daisuke, Bersarin Quartett...) vient de sortir le clip de In The Dark Woods issu de l'album du même nom qui sortira le 15 septembre via Schole Records. Deux autres titres sont également en écoute sur bandcamp.